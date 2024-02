Sanremo | Ama | Incredibile 3 sere al 60%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 13.05 Share sopra il 60% per la terza sera è "un dato. Grazie a tutti". Così in conferenza stampa Amadeus, che dal presidente Toti ha ricevuto la cittadinanza onoraria ligure. "Felicissimo"di avere sul palco Lorella Cuccarini, "le voglio veramente bene. Negli anni 90 fu la prima a chiamarmi". Lei:"emozione sempre fortissima, la prima volta è stato nel 1993. Ora spero di avere un po di esperienza in più, per un momento di spettacolo che sarà molto importante per me".