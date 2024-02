Sanremo | Russell Crowe canta Let the light shine con la sua band The Gentleman Barbers | poi scherza sul ballo del qua-qua - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aè andata in scena l'esibizione di, il quale hato "Let the" con la sua, i. L'attore statunitense, celebre per ruoli come quello ne "Il Gladiatore", è tornato all'Ariston nelle vesti dinte ed a giudicare dall'ovazione del pubblico