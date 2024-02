Sanremo | non c’è due senza tre | ecco gli ascolti della serata

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Festival di2024 si è confermato un evento di successo, catalizzando l’attenzione di un vasto pubblico e dominando le conversazioni sui social network in Italia. Sotto la guida di Amadeus, che per l’ennesima volta ha ricoperto il ruolo di direttore artistico, il festival continua ad essere, volenti o nolenti, un appuntamento imperdibile per gli italiani, tanto nella realtà quanto nell’universo digitale. GliterzaLa terzasi è distinta particolarmente, segnando un momento decisivo tanto per il numero di spettatori che per l’attenzione online. Secondo i dati forniti da Adnkronos, questaha registrato una platea di 10.100.000 spettatori, con uno share del 60,1%, superando così i risultati dell’edizione precedente che aveva contato una media ...