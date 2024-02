Sanremo | la protesta dei trattori ‘punta’ all’Ariston | “Amadeus ci aveva invitati | poi ha ritrattato”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladei"punta" al palco dell'Ariston. Amadeus, direttore artistico e presentatore del Festival di, ha promesso di leggere il comunicato redatto dagli agricoltori e dagli allevatori in. "Dal Festivalmo ricevuto l'invito, poi Amadeus ha ritrattato" spiega un agricoltore a Fanpage.it.

Trattori a Sanremo, la protesta degli agricoltori durante il Festival: Amadeus leggerà un testo venerdì I primi trattori degli agricoltori in protesta sono giunti a Sanremo, dove è in corso il ...