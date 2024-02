Sanremo | la prima ovazione di serata è per Angelina Mango - La diretta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Al festival diquesta sera in gara il secondo gruppo di 15 cantanti per la rotazione della seconda esibizione. Amadeus polemico sul "Ballo del qua qua"

Massimo Giletti è pronto a tornare in Rai e l'occasione per l'annuncio arriverà nella terza serata dell'edizione 2024 del Festival di Sanremo . Nella ... (iltempo)

Così Amadeus raggiunge Massimo Giletti seduto in prima fila all'Ariston per Sanremo 2024. La Rai, infatti, sceglie il palco del Festival per ufficializzare il ritorno sulla tv di Stato del conduttore ...L’attore neozelandese improvvisa un ‘mudra’ con le dita ironizzando sul siparietto che ha ‘irritato’ John Travolta. Il tormentone della serata sdoganato dalla gag dell’ex gladiatore ...Canzoni, gag e riflessioni nella prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, che vede tra i suoi protagonisti Eros Ramazzotti. Il cantante romano è tornato sul palco del Teatro Ariston per ...