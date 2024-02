Sanremo | la classifica della terza serata | Angelina Mango al primo posto | poi Ghali e Alessandra Amoroso La top 5

Amadeus polemico sul "Ballo del qua qua", John Travolta prende in giro John Travolta e Teresa Mannino attacca "l'uomo bianco etero". La più votata ... ()

Classifica Sanremo terza serata 2024 - TOP 5 e voti Radio-televoto

La terza serata del Festival di Sanremo ha visto salire sul palco del Teatro Ariston il secondo gruppo dei 15 Big in gara. Come per l'appuntamento ... (tvpertutti)