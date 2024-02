“Sanremo” | la battuta hot di Dargen D’Amico a Sabrina Ferilli non passa inosservata

(Di venerdì 9 febbraio 2024) News Tv.è tornata al Festival didue anni dopo la sua esperienza da co-conduttrice. Era il 2022 quando la, ha accompagnato Amadeus durante una delle serate. Questa volta, la famosa attrice è tornata in veste di ospite e ne ha approfittato subito per scherzare con il conduttore con le sue battute in romanaccio. L’attrice ha presentato il uno dei cantanti che a sua volta doveva presentare l’artista successivo. Molti telespettatori dihanno notato lahot cheha rivolto a. (Continua dopo le foto) Leggi anche:, la frecciatina di Russel Crowe a John Travolta Leggi anche:2024, il nome del ...

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua" . Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

Il cantante ha celebrato il brano con cui ha vinto al Festival di Sanremo del 1984 e alla fine dell'esibizione ha lanciato un messaggio pacifista.Come ieri sera, anche nella terza serata del Festival di Sanremo la top 5 è il risultato dei voti del pubblico da casa, che ha dato la propria preferenza… Leggi ...Sabrina Ferilli è tornata come ospite della terza serata di Sanremo con un look super elegante. E naturalmente soprattutto la sua simpatia non è passata inosservata al pubblico. Non è mancata una ...