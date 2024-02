Sanremo | grave operaio caduto da un’impalcatura

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Stava sistemando un maxischermo per la proiezione del Festival della canzone italiana quando ha perso l’equilibrio ed èda un’altezza di tre metri. Unè stato portato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) dopo un incidente avvenuto nel centro di. Il giovane era al lavoro per impermeabilizzare un maxischermo all’ingresso del green carpet davanti al Palafiori, in corso Garibaldi, quando è scivolato a causa della pioggia, intorno alle 12 di oggi. È stato portato in codice rosso in ospedale, dove le sue condizioni sono giudicate stabili.