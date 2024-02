Sanremo | Geolier | “Qui per Napoli | ho ricevuto gli auguri da Insigne e Donnarumma”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il rapper napoletano, in gara a, si è concesso ai microfoni del Corriere della Sera per raccontare i suoi obiettivi: “Quello che conta è essere primi nella vita, fare le cose per la famiglia. Se fai bene quello poi i numeri sono uno specchio che riflette. Cerco di portare con me chi non ha un lavoro o di darne uno meno pesante a chi ad esempio sta in fabbrica. E anche agli amici che devono badare alla loro famiglia. Provo anche a cambiare la vita a quei ragazzi che facevano cose per strada. Quando avevo 13 anni pagavo 30 euro l’ora per fare la mia musica: la mia struttura sarà gratuita per regalare l’opportunità di fare arte”. Sul debutto all’Ariston: “Sentivo il palco bruciare sotto i piedi, anzi me la facevo proprio sotto”. L’artista napoletano haglida: “, ...