Sanremo | Fiorello coinvolge i Jalisse?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Li vedremo finalmente al Festival Ifinalmente avranno la chance di salire sul palco diin occasione della kermesse canora. La news era stata lanciata qualche settimana fa da Davide Maggio e e ora lo conferma Tv Blog. Dopo essere eslusi pr 27 anni di fila da Sanrmo, i Balisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci, infatti, prenderanno parte alla 74esima edizione della manifestazione canora. Non saranno ovviamente in gara ma saranno ospiti. “TvBlog è in grado di annunciare che nella giornata odierna sono previste le loro prove sul palco del teatro Ariston, in coda a quelle (prioritarie) di Lorella Cuccarini e delle cover, che animeranno la serata del venerdì. Idovrebbero – come anticipato nei giorni scorsi dal sito di Davide Maggio – essere i protagonisti di uno sketch con la complicità di ...