Sanremo | Elena Cecchettin | ' femminismo di faccia | siparietto inutile per vittime'

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "Di unintriso di pinkwashing (dita, ndr) ledi femminicidio e le sopravvissute se ne fanno poco. Sul serio non si poteva fare di meglio?". E' la domanda che si pone, via Instagram,- sorella di Giulia uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta - dopo lo spazio dedicato sul palco del festival dialla violenza contro le donne. "Le frasi ascoltate sul quel palco sono roba da baci perugina. E soprattutto: sono frasi sull'amore. Ma l'amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile contro le donne" le parole della giovane studentessa veneta che ha citato parte del commento critico della scrittrice Carlotta Vagnoli.