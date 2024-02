Sanremo | Elena Cecchettin durissima contro l’esibizione di Mare fuori | «Che c’entrano le parole d’amore con la violenza?»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ledi, sorella di Giulia, la studentessa veneziana di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta, l’11 novembre scorso, arrivano dure e forse inaspettate.utilizza le frasi della scrittrice Carlotta Vagnoli per criticare la decisione di Amadeus di far leggere agli attori diuno scritto di Matteo Bussolaladi genere, durante la seconda serata, martedì scorso. Secondo, «Le frasi ascoltate martedì su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con lamaschile». Nel suo post su Instagram,aggiunge: «Di un siparietto intriso di pinkwashing le ...

Durissima Elena Cecchettin, la sorella di Giulia uccisa dell’ex fidanzato Filippo Turetta, sullo spazio dedicato al festival di Sanremo nella puntata di mercoledì 7 febbraio al tema dei femminicidi.Una cinquantina di agricoltori e allevatori del Collettivo Agricoltori autonomi Alessandria-Asti è partita in pullman e con mezzi propri per raggiungere Sanremo (Imperia) per il presidio autorizzato ...Roma, 9 feb. (askanews) – “Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro l ...