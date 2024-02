Sanremo | è tornato il Festival di regime

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ruminando ruminando si capisce la mutazione genetica deldegli scarti. Perché, paraculo come la Chiesa, che nella apparente immobilità si adegua ai tempi e dura. La mutazione dell’era AmaCiuri, all’epilogo ma chissà, va da woke a woke. Per anni schiacciata sul gender maledetto, forsennato, oggi schiera ancora le gonnelle di Mengoni e Mahmood ma così, per obbligo di firma, insieme al Pigalle look di Annalisa e, purtroppo, la stagionatissima Giorgia, in effetti vira decisa sul patetico ricattatorio, tutto un rosario di sofferenze, di condizioni difficili, di disagi da sbattere in faccia a chi guarda: come, noi agonizziamo, e tu non vuoi vaccinarsi, non vuoi la carne sintetica, la farina di locuste, non vuoi i 30 all’ora? Ma che merda di essere umano saresti, tu, che ci guardi mentre prendiamo appena settecento ...

Dargen D’Amico ne aveva un taschino pieno, Emma ne ha consegnata una ad Amadeus, Gazzelle sarebbe tornato in hotel in scooter per prenderne una. Non si è trattato solo di un escamotage per avere più ...Anche Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo. A sorpresa - ma non per tutti - il cantante bolognese è tornato all'Ariston per cantare "C'era un ragazzo che come me ...E soprattutto a ironizzare è Russell Crowe, tornato a Sanremo con la sua band The Gentlemen Brothers. «Al mio segnale scatenate l'inferno», scandisce in italiano l'epica battuta del Gladiatore di ...