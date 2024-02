Sanremo e lo scandalo della seconda serata “Travolta” dalle accuse di pubblicità occulta

Scandalo a Sanremo 2024 : En3rix accusa il televoto napoletano per il successo di Geolier, poi la replica di Er Faina. Nella notte di Controcalcio ... (napolipiu)

Scopri il caso Scarpe che ha scosso Sanremo 2024: John Travolta al centro della Polemica per una presunta pubblicità occulta. Sanremo , 2024 – ... (gossipnews.tv)

Scandalo cachet a Sanremo : quasi il doppio ad Amadeus - cifre assurde ai superospiti

Il Festival di Sanremo, con le sue 30 canzoni in gara, sta per iniziare, ma quale sarà il cachet dei protagonisti, e in particolare Amadeus e i suoi ... (cityrumors)