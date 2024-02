Sanremo e l’agenda politica smarrita L’opinione di Tivelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 febbraio 2024) E così a dettareper la soluzione dei problemi più concreti sollevati dalla rivolta dei trattori dell’agricoltura italiana sono stati Amadeus, Fiorello e il Festival di. D’altronde meglio che siain qualche modo l’autobiografia della Nazione piuttosto che il fascismo, che tale era secondo Pietro Gobetti. La questione è più rilevante e significativa di quanto possa sembrare. Non tanto per il merito dei problemi più o meno accettabile posto dal mondo agricolo in rivolta, ma perché tante volte non si capisce chi e come dettiin questo Paese. Eppure i più avvertiti politologi sostengono che invince chi dettaitaliana, però, non è come uno di quei bei libricini ...