Sanremo | bufera Travolta | sospetto pubblicità occulta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Festival disu Johnda parte del noto attore Un caso non solo nazionale, ma internazionale: tutto il mondo, infatti, non sta parlando d’altro se non della comparsa di Johnal Festival di. Per il noto attore non si è trattato affatto della prima volta sul palco dell’Ariston, ma questa volta ci sono state un bel po’ di polemiche. Tanto è vero che si sta vociferando la possibilità di unasu questa 74ma edizione della kermesse italiana. In particolar modo sulle scarpe indossate dal 69enne. Amadeus e John(Ansa Foto) Cityrumors.itLe stesse che avrebbero potuto far fatturare milioni di dollari all’attore. ...