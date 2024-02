Sanremo | Angelina Mango in testa nella top 5 della terza serata

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(ITALPRESS) –con “La noia” è intop 5, fruttovotazione delleradio e del televoto. Seguono: Ghali, Alessandra Amoroso, Il Tre, Mr Rain.E' Teresa Mannino la star: la comica siciliana si prende la scena sin dalla prima discesa delle scale dell'Ariston. “Queste scale sono diverse perchè non servono a niente, ci solo altri 8 ingressi. Qui dietro c'è gente che prega, stringe amuleti, fa il segnocroce. E' lui ti dice che è il momento in cui ci sono 10 milioni di italiani che ti guardano: lo psicologo dovevi fare”, esordisce la comica. Eros Ramazzotti, ospite all'Ariston per celebrare i 40 anni di Terra Promessa, lancia un appello: “Ci sono quasi 500 milioni ...

inviato a Sanremo Il Festival 2024 procede tranquillo, nonostante il fattore «tra», che sta per trattori (per adesso ancora non pervenuti, ma se ... (ilmattino)

Sanremo, 8 febbraio 2024- Numeri da record per questa edizione di Sanremo; le canzoni in gara sono già passate in radio e nelle playlist e quest’anno sembra molto difficile capire chi potrà salire sul ...Ecco la classifica della terza serata di Sanremo 2024. La top 5, stilata in base alle preferenze di televoto e radio, riguarda solo i 15 artisti che si sono esibiti.Termina la terza serata del 74° Festival di Sanremo e la kermesse ha una nuova top 5. Il voto delle radio accreditate e del pubblico con il televoto ha decretato ai primi cinque posti: Angelina Mango ...