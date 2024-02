Sanremo | Amadeus ‘suggella’ l’amore tra Alessandro De Santis e Matilda De Angelis

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 feb. (Adnkronos) –in direttatra il cantante dei Santi FrancesiDee l’attriceDe, seduta in prima fila all’Ariston. Al termine dell’esibizione dei Santi Francesi in duetto con Skin di ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen, accolto da una standing ovation dalla platea, il conduttore è sceso in platea e si è avvicinato all’attrice. “C’è una persona che è stata la mia co-conduttrice in un festival di, che dovresti conoscere, la vado a salutare”, ha detto Ama rivolto al frontman del gruppo. La De, che ha esibito una capigliatura rossa e un outfit total black, ha ricordato insieme al conduttore la sua esperienza al Festival di2021. L'articolo CalcioWeb.

Al via la quarta serata del Festival di Sanremo , con le cover dei big in gara. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta da Sanremo (vanityfair)

Amadeus è il protagonista indiscusso del Festival di Sanremo , in 5 edizioni è riuscito a trasformare le sue giacche scintillanti in una vera e ... (fanpage)

La quarta serata del festival di Sanremo 2024 è la più attesa. Questa sera, durante la diretta che seguiremo come sempre minuto per minuto su ... (leggo)

Gran parte d'Italia è connessa a Rai1 per la serata dei duetti del Festival di Sanremo, ma già da quasi un'ora ci sono ...di Fiorello all'inizio della serata dei duetti, poco prima che Amadeus ...A Sanremo 2024 è ciclone Cuccarini ...Dalla celebre sigla 'Tutto Matto' al musical 'Grease', con il quale entra in teatro abbracciata ad un Amadeus nei panni di Danny Zucco, che con giubbotto di ...Sangiovanni in nero con pantalone ampio è subito batticuore adolescenziale: canta “Farfalle/Mariposas" con Aitana, superstar latina splendida in un microabito a scacchi di Versace, lui con giacca in ...