Sanremo 2024 | Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Fiorello per il ‘ballo del qua qua’ | “Il tranello l’ha fatto John Travolta a noi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Potevanonre il? Solo a pensarlo pareva difficile. Arrivato a, l’inviato del tg satirico Striscia la Notizia, ha dato il ‘l’iconico premio’ nelle mani del comico per la (non) riuscita del “Ballo del qua qua“ assieme a, durante la seconda serata del Festival. “È la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con unsolo! Ce ne vorrebbero almeno tre”, ha dichiarato, con un sottofondo di ironia,. “Ma secondo voi, lui non era d’accordo?– ha proseguito il cabarettista – non è capace di intendere e di volere? Gli abbiamo ...