Sanremo 2024 | Tiziano Ferro a Emma | “Mi hai fatto uno dei gesti più belli mai ricevuti in vita mia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mentre va in onda la quarta puntata del Festival di– quella di oggi 9 febbraio, dedicata alle cover –decide di inviare un importante messaggio ae Bresh. I due cantanti, infatti, stasera duettano sulle note di un medley di canzoni del noto cantautore di Latina. Si tratta di Imbranato, Non me lo so spiegare e Sere Nere: tre brani famosi in tutto il mondo. “Non mi sono espresso su questoperché ho troppi amici che partecipano. Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei andato volentieri a cantare con uno di loro. Ci sono amici che conoscete e che sapete che io amo: Giuliano Sangiorgi, Angelina, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Alfa, Annalisa.. a tutti ho detto: ‘Porca miseria, vi siete messi d’accordo per mandare in crisi il mio ...