Sanremo 2024 | terza serata | Russell Crowe porta la sua musica all’Ariston

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nelladel Festival di, condotta da Amadeus e Teresa Mannino, super ospite internazionaleche si esibisce con la sua band Nelladel Festival di, condotta da Amadeus e Teresa Mannino, super ospite internazionaleche si esibisce con la sua band con il nuovo singolo. Inizia poi il dialogo con Ama: «Quando ero più giovane era difficile uscire dal personaggio, se facciamo un lavoro con passione questo torna a casa con noi, quando cresciamo riusciamo a proteggerci e a rescindere questo cordone». Recita in italiano la celebre frase de Il Gladiatore “Al mio segnale scatenate l’inferno”. Negli anni ’80 si faceva ...

Il legame tra Russell Crowe e l’Italia è stretto, in particolare con il Festival di Sanremo. «Un luogo folle», dice ridendo, dove torna oltre vent’anni dopo la sua prima ospitata, nel 2001, in piena h ...Era Russell Crowe l’atteso ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo 2024, in onda oggi 8 febbraio. L’attore, appassionato di musica, dapprima si è cimentato nell’esecuzione di ...Anche il super-ospite entra nel caso dello sketch della discordia e lo fa strappando una risata, quando Teresa Mannino parla di un antenato dell'attore di origini italiane spiegando che, basandosi sul ...