Sanremo 2024 | terza serata | Gianni Morandi ospite a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nelladel Festival di, condotta da Amadeus e Teresa Mannino, torna all’Aristondopo aver vestito il ruolo di presentatore lo scorso anno Ha deciso di chiamarlo Amadeus perché sentiva la sua mancanza. Torna in questadel Festival di. Lo scorso anno aveva vestito i panni di conduttore a fianco di Ama mentre nel 2022 aveva partecipato in gara, classificandosi al terzo posto. Su invito di Teresa Mannino canta C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, un brano quanto mai attuale dati i conflitti in varie parti del Mondo. Ma non è finita qua, è atteso per un altro pezzo più tardi.