Sanremo 2024 | terza serata | ascolti e share sempre alti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Continua speditissimo il Festival di. Giovedì 8 Febbraio è andata in onda ladella manifestazione annuale sulla Rai. Alla conduzione vi sono stati Amadeus e Teresa Mannino. Gli spettatori hanno avuto modo di assistere alle esibizioni di 15 dei 30 Big in gara. La classifica provvisoria stilata alla fine della puntata ha visto al primo posto Annalisa, seguita da Ghali e Alessandra Amoroso. Tra gli ospiti Russell Crowe, che ha irriso il precedente ospite John Travolta, Gianni Morandi e Eros Ramazzotti. Ladel Festival diè stata seguita da 10.001.000 spettatori con il 60.1% di. Questi i dati di ascolto. Nel dettaglio, ladel ...

Sanremo, 9 feb. (askanews) - La terza serata del Festival di Sanremo che ha visto tra gli altri 15 cantanti in gara, imporsi una straordinaria Angelina Mango, è iniziata nel segno di Eros Ramazzotti, ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Torna all'Ariston, da ospite Donatella Rettore. L'artista è stasera al fianco dei La Sad e canteranno "Lamette", il famoso brano che ha venduto milioni di copie.