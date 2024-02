Sanremo 2024 | Teresa Mannino e la lezione alle altre co-conduttrici inclusa Chiara Ferragni

Il Presidente della Regione Liguria ha donato, in conferenza stampa per Sanremo 2024 , l' attestato di cittadinanza ligure ad Amadeus L'articolo ... (novella2000)

Non c'è dubbio che il festival di Sanremo , per portata mediatica (nazionale) sia equiparabile al Super Bowl. E lo dimostrano gli spazi pubblicitari ... (movieplayer)

JORI DELLI - Modella e influencer, di origine albanese, è la fidanzata di Fred De Palma (pseudonimo di Federico Palana), il cantante in gara al Festival di Sanremo con il brano “Il cielo non ci vuole” ...Milano, 9 feb. (askanews) – Amadeus ha letto in conferenza stampa l’ordine di uscita e i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo. 1 – Sangiovanni – “Farfalle” – “Mariposas” con Aitana 2 – A ...CasaSanremo è una vetrina per i giovani musicisti emergenti. Quest’anno a esibirsi anche un giovane di Barletta: si chiama Ruggiero Disalvo, classe 2002, che dalla radio dell’università degli studi di ...