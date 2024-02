Sanremo 2024 | stoccata di Enrico Lucci ad Amadeus | Iniziamo a pensare male

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Festilval die Lorella Cuccarini rispondono alle domande di. "Visto che John Travolta e Russell Crowe si sono autoinvitati, se si invitasse anche Chiara Ferragni la faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi 'errori di comunicazione'?", è la domanda al direttore artistico. "Se me l'avesse chiesto io l'avrei permesso", risponde il conduttore.chiede anche cosa vedremo stasera sulla protesta dei trattori, e poi dà unaadin riferimento alla polemica sulla presunta pubblicità occulta alle scarpe indossate da John Travolta (video di Carmen Guadalaxara). .

Russell Crowe torna all’Ariston 23 anni dopo e nonostante tutti i film a cui ha preso parte nella sua lunga carriera, per il pubblico italiano è ancora Il Gladiatore di Ridley Scott. E sul palco del F ...Sanremo, 9 feb. (askanews) – “Se Chiara Ferragni mi avesse chiesto di venire” al Festival di Sanremo, “glielo avrei permesso”. Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa rispondendo alla domanda se dire ...La provocazione al Festival di Sanremo Chiara Ferragni (di nuovo) sul palco dell'Ariston. L'imprenditrice l'anno scorso ha affiancato Amadeus in due puntate, mentre stavolta segue ...