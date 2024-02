Sanremo 2024, Smaila: “Parlare di foibe? Ci sono i trattori in coda prima di me” (Di venerdì 9 febbraio 2024) L'attore e showman figlio di esuli fiumani: "Importante attirare l'attenzione di chi non vuole riconoscere vicenda storia" "E poi comunque, in coda, ci sono i trattori prima di me". Usa l'ironia che gli è propria Umberto Smaila, parlando all'Adnkronos, dopo l''appello del presidente del Senato Ignazio La Russa "a farmi invitare sul palco del Festival Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia (Di venerdì 9 febbraio 2024) L'attore e showman figlio di esuli fiumani: "Importante attirare l'attenzione di chi non vuole riconoscere vicenda storia" "E poi comunque, in, cidi me". Usa l'ironia che gli è propria Umberto, parlando all'Adnkronos, dopo l''appello del presidente del Senato Ignazio La Russa "a farmi invitare sul palco del Festival

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" L'artista in gara al Festival di Sanremo ha parlato dei motivi che lo hanno portato a calcare il teatro Ariston. Geolier si racconta a cuore aperto ai taccuini del Corriere della Sera, spiegando ...

L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all’Antitrust e all’Autorità delle Comunicazioni chiedendo di accertare la correttezza del siparietto allestito al Festival di Sanremo tra Amade ...

Sanremo, 9 feb. (askanews) - Amadeus ha letto in conferenza stampa l'ordine di uscita e i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo. 2 - Annalisa - "Sweet Dreams (Are made of this)" con La ...