Sanremo 2024 | serata duetti | ecco tutti gli accoppiamenti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aè già tempo di quarta. Sul palco dell'Ariston, dopo aver ascoltato due volte le canzoni di quest'anno, il venerdì come da tradizione è dedicato alle cover, con i 30 artisti che verrannoa accompagnati da altrettanti ospiti d'eccezione. Di seguito l'ordine in cui si esibiranno gli artisti in questo venerdì 9 febbraio, con anche i nomi di coloro che li presenteranno. Alessandra Amoroso con i BoomDaBash – Medley Alfa con Roberto Vecchioni – "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni Angelina Mango con il quartetto d'archi ...

Giovedì, 8 febbraio 2024 Home > aiTv > Sanremo, Lorendana Bertè: mio obittivo è vincere e andare a Eurovision Sanrmo, 8 feb. (askanews) - "Votate per me e se la sala stampa dice che devo vincere...Io ...Sanremo è un grande carnevale. L'unica cosa negativa è che stasera non mi posso vedere Sanremo». Uno show esilarante che ridona il sorriso ad Amadeus, dopo una giornata di polemiche legate al caso ...Torna come ogni anno la serata delle cover al Festival di Sanremo. Per la 74esima edizione della kermesse musicale, i cantanti in gara hanno potuto scegliere qualsiasi canzone, italiana ...