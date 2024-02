Sanremo 2024 | Salvini | “Non dico per chi faccio il tifo”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Altrimenti la sinistra vota contro" Matteoha un cantante preferito al Festival dima non rivela la sua preferenza. Il leader della Lega mantiene il segreto. ''Sechi vorrei che vincesse, quelli di sinistra votano tutti contro e quindi a tutela dei mie preferiti, per non danneggiare, me lo tengo