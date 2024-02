Sanremo 2024 | quarta serata con duetti e cover | le notizie della giornata

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Amadeus sul palco con Lorella Cuccarini come co-conduttrice Il Festival disi prepara per la. I 30 cantanti saliranno sul palco del teatro Ariston oggi 9 febbraioper. Amadeus sarà affiancato alla conduzione da Lorella Cuccarini.

È una delle serate più amate del Festival di Sanremo : quella dei duetti e delle cover. Questa sera, i 30 big in gara saranno accompagnati da ... (teleclubitalia)

Dalla Sala Stampa del Teatro Ariston, Amadeus annuncia la scaletta e l'ordine di esibizione per la serata dei duetti. Segui tutti gli aggiornamenti ... ()

Fabio Ricci e Alessandra Drusian non si sono mai arresi. In questi 27 anni, dopo Fiumi di parole, hanno scritto appelli, mandato video, inviato ... ()

Avvistato per la prima volta alle sfilate primavera estate 2023, l'hood dress ha già fatto breccia nel cuore delle It-girl ...Come ieri sera, anche nella terza serata del Festival di Sanremo la top 5 è il risultato dei voti del pubblico da casa, che ha dato la propria preferenza… Leggi ...Aitana duetta oggi (venerdì 9 febbraio), nella serata dedicata alle cover, con l'ex concorrente di “Amici” Sangiovanni, in gara al Festival di Sanremo 2024, con un medley ...