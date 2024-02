Sanremo 2024 | quarta serata comincia e segnale tv salta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'inconveniente monopolizza l'attenzione degli utenti su X Nell'apertura delladelle cover di, ildella diretta del festival si è interrotto più volte per brevi momenti mandando a nero lo schermo. Non si sa se il problema tecnico sia legato alla pioggia battente e al vento che imperversano in queste ore su

SANREMO (ITALPRESS) – CASASANREMO ha alzato il sipario su LIFECHECK: un dibattito sull’importanza cruciale dello screening per identificare il sommerso di Epatiti e HIV. Nella cornice più importante d ...Ci sono tre strade: usato sicuro, il “governo tecnico” e i giovani. Con un occhio alle quote rosa Un Sanremo senza Amadeus sembra follia, ma, almeno per il momento, il conduttore non sembra ...Anche per questa 74^ edizione del Festival di Sanremo la serata del venerdì è riservata alle cover. Ai trenta partecipanti in gara era data facoltà di scegliere un brano nazionale o internazionale, de ...