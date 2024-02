Sanremo 2024 | quarta serata | all’Ariston la lunga notte delle cover

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) – Al via ladi, la 'e dei duetti che vedrà sul palco tutti i 30 cantanti in gara. Ad accompagnare Amadeus è Lorella Cuccarini, co conduttrice di questa sera. Ricca la scaletta, con gli artisti che si esibiranno con nuove e vecchie glorie della canzone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36: Gli Artisti – che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e dovranno ... ()

(Adnkronos) – Al via la quarta serata di Sanremo 2024 , la ‘ lunga notte ’ delle cover e dei duetti che vedrà sul palco tutti i 30 cantanti in gara. ... ()

Di Arianna Ascione La rapper, alla sua prima partecipazione in gara al Festival, parla di rivalsa su bullismo, body shaming e violenza BigMama è in gara a… Leggi ...A votare saranno tutte e tre le componenti di voto: il pubblico con il televoto (peserà per il 34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio (peseranno per il 33% ognuna).Il trio in gara al Festival con "Capolavoro" annuncia 4 date a Verona, primo disco di inediti e tour. "Abbiamo dovuto annullare date in Israele, Russia e Ucraina. Speriamo finiscano i conflitti" ...