Sanremo 2024 | quarta serata | al via la lunga notte delle cover

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) I 30 cantanti in gara duetteranno con i loro ospiti sul palco: apre Sangiovanni, chiudono Renga & Nek. Lorella Cuccarini co-conduttrice Al via ladi, la 'e dei duetti che vedrà sul palco tutti i 30 cantanti in gara. Ad accompagnare Amadeus è Lorella Cuccarini, co conduttrice