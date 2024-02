Sanremo 2024, pronostici serata cover e duetti: ecco chi è la favorita per la quarta serata del Festival (Di venerdì 9 febbraio 2024) Tra le serate del Festival di Sanremo 2024, sicuramente negli ultimi anni quella delle cover e dei duetti è una delle più attese e anche quest’anno gli artisti si preparano a infiammare il palco dell’Ariston in una gara tutta all’insegna della memoria. Sanremo 2024, pronostici serata cover e duetti: ecco chi è la favorita Perché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi tutta la notizia su blogtivvu (Di venerdì 9 febbraio 2024) Tra le serate deldi, sicuramente negli ultimi anni quella dellee deiè una delle più attese e anche quest’anno gli artisti si preparano a infiammare il palco dell’Ariston in una gara tutta all’insegna della memoria.chi è laPerché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" L'artista in gara al Festival di Sanremo ha parlato dei motivi che lo hanno portato a calcare il teatro Ariston. Geolier si racconta a cuore aperto ai taccuini del Corriere della Sera, spiegando ...

L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all’Antitrust e all’Autorità delle Comunicazioni chiedendo di accertare la correttezza del siparietto allestito al Festival di Sanremo tra Amade ...

Sanremo, 9 feb. (askanews) - Amadeus ha letto in conferenza stampa l'ordine di uscita e i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo. 2 - Annalisa - "Sweet Dreams (Are made of this)" con La ...