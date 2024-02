Sanremo 2024 | perché Geolier si chiama così? La spiegazione del suo nome d’arte

(Di venerdì 9 febbraio 2024) E’ iniziata la 74esima edizione del Festival di. Con questo articolo vi portiamo ancor più dentro la gara, con curiosità (che forse magari non conoscevate) sugli artisti in corsa per il titolo. E’ questo il caso ad esempio del rapper: sapete l’origine del suo: ladel suo– Foto: IG (ilcorrieredellacitta.com)Cantare con unnon è certo una cosa rara nel mondo della musica, anzi forse è quasi la regola. Anche i cantanti della cosiddetta next gen, specie per ciò che riguarda il rap o la trap, scelgono degli pseudonimi per salire sul palco ed esibirsi dinanzi al pubblico.del ...

E alto 1 metro e 88. Il rapper oggi vive a Lugano, in Svizzera. È alla sua prima partecipazione a Sanremo e duetta stasera in un Medley di canzoni con Geolier (concorrente in gara), assieme a Luchè e ...Sanremo, 9 feb. (askanews) – Un caffè con Renga e Nek, una pizza con Geolier, in rosticceria con BigMama, un pigiama party con Mahmoond. Sempre più spesso gli artisti in gara a Sanremo scelgono incont ...Altro giro, altra corsa: altri meme. Anche la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha suscitato l’ilarità dei social, che non ha risparmiato nessuno. A partire dall’apertura c ...