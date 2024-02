Sanremo 2024 | pagelle serata cover | Angelina Mango commuove 9 | Geolier ciao boomer 7 | Cuccarini vola 10 e lode | i Jalisse alle 2 è sadismo

È appena andata in onda, in prima serata su Rai Uno, il penultimo appuntamento della 74esima edizione del Festival di Sanremo , condotta per il ... (isaechia)

Le pagelle della serata delle cover di Sanremo 2024 . In conduzione, come al solito, Amadeus affiancato da Lorella Cuccarini. AMADEUS 8 – Gestisce ... ()

Ghali ha deciso di omaggiare Michael Jackson durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Tutto nel suo look, dai guanti ai mocassini, passando per la giacca crop con spalline, ricordavano lo ...Durante la serata delle cover e dei duetti, la temperatura dell’Ariston si è alzata con l’esibizione di BigMama insieme a Gaia, La Niña e Sissi. Le quattro cantanti hanno proposto una loro versione di ...Trattori in centro a Roma, soltanto quattro, trattori a Sanremo. La protesta dei coltivatori diretti e degli agricoltori non accenna a diminuire di intensità in Italia, malgrado le aperture di Bruxell ...