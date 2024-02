Sanremo 2024 | pagelle look serata duetti | Lorella Cuccarini regina 10 | Annalisa dominatrice 7 | Ricchi e Poveri e Paola&Chiara abbinatissimi 8

Stasera a Sanremo ci sono le cover e i duetti . Ecco la scaletta con l’ordine d’uscita dei cantanti, ora per ora ()

Il Festival di Sanremo 2024 arriva alla quarta serata del venerdì, dedicata alla musica degli ultimi decenni (dagli anni ‘60 ad oggi). Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il ...Ariston in piedi sulle note di "Sogna ragazzo sogna". Il cantautore milanese duetta con Alfa, chiude il brano dicendo: "Manca solo un verso, a quella poesia, puoi finirla tu…" e lascia la scena al can ...Sanremo, 9 feb. (askanews) – Due voci struggenti, quella di Riccardo Cocciante e quella di Irama, si intrecciano armonicamente sulle note di “Quando finisce un amore” in una splendida interpretazione.