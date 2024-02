Sanremo 2024 | non solo musica | operaio cade da un’impalcatura | elitrasportato in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio– Un giovaneche stava sistemando un maxischermo all’ingresso del green carpet davanti al Palafiori per impermeabilizzarlo, data la pioggia chesu, è scivolato ed è caduto da quattro metri di altezza. L’è stato trasferito con l’elisoccorso in codice rosso all’Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). Le sue condizioni sono stabili. “Rispetto all’incidente accaduto questa mattina davanti al Palafiori, si comunica che l’che stava lavorando alla messa in sicurezza di un ledwall a causa dell’allerta meteo prevista per oggi, è caduto da circa 3 metri di altezza e che al momento dell’accaduto indossava tutti i dispositivi di protezione individuale previsti a norma di legge“. Lo scrive in ...