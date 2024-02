Sanremo 2024 | Muti e figlia | ”Non ci vogliono fare entrare con le arance ma non ci fermeremo”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'attrice madrina degli agricoltori: ''Sono giorni che chiamiamo moglie Amadeus, siamo state completamente ignorate'' Ornellae laNaike Rivelli stanno partendo dal Piemonte per andare aa supporto della protesta degli agricoltori per portare ''un bancale dicalabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti'', aveva

In una storia su Instagram: "Sono roba da Baci Perugina". E ancora: "Sul serio non si poteva fare di meglio?" Elena Cecchettin contro le 'frasi ... ()

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "Di un siparietto intriso di pinkwashing (femminismo di facciata, ndr) le vittime di femminicidio e le sopravvissute se ne fanno poco. Sul serio non si poteva fare di megl ...Sanremo, 9 feb. (askanews) - La terza serata del Festival di Sanremo che ha visto tra gli altri 15 cantanti in gara, imporsi una straordinaria Angelina Mango, è iniziata nel segno di Eros Ramazzotti, ...Elena Cecchettin prende in presto le parole della scrittrice Carlotta Vagnoli per commentare le "nuove regole dell'amore" portate a Sanremo dal cast di Mare Fuori: «Le frasi ascoltate ieri (martedì, ...