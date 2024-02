Sanremo 2024 | Muti e figlia | ”Non ci vogliono fare entrare con le arance ma non ci fermeremo”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Ornellae laNaike Rivelli stanno partendo dal Piemonte per andare aa supporto della protesta degli agricoltori per portare "un bancale dicalabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti", aveva annunciato l'attrice all'Adnkronos. "Sono tre giorni che stiamo dicendo che andremo al Festival con lecalabresi – sottolinea Naike all'Adnkronos – abbiamo risposto all'appello di Amadeus che pensavamo fosse serio e ora ci dicono che dobbiamo chiedere il permesso alla polizia per scaricare le?". "Amadeus continua ad andare davanti a giornali e televisioni a dire che nessuno lo sta chiamando – dice la– quando in realtà noi lo stiamo chiamando da ieri. Abbiamo mandato un sacco di messaggi e di vocali alla moglie ma siamo state completamente ignorate, questo è molto inquietante. E' stato Amadeus a dire agli agricoltori di venire, abbiamo tutta la stampa che ci aspetta e arriveremo anel pomeriggio. Se gli organizzatori non ci farannofaranno una bruttissima figura. Quando sei un personaggio pubblico non puoi prendere in giro la gente". "Mia madre è conosciuta in tutto – prosegue Naike – è diventata la madrina di tutti gli agricoltori per dare visibilità alla loro protesta perciò se non ci farannofaranno una figuraccia mondiale. Abbiamo tutto il diritto di arrivare davanti all'Ariston. Quello che chiediamo è solo di arrivare lì e dare queste, sarebbe carino se ci accogliessero davanti all'Ariston magari solo per scambiare due chiacchiere con Antonio Zangari (a capo dei presidi di tutti gli agricoltori Calabresi, ndr) che sono tre giorni che sta viaggiano con un trattore pieno di. Eppure – ricorda ancora ladella– mia madre fu molto educata e cortese con la moglie di Amadeus quando accettò di essere intervistata da lei poco prima del Festival dinonostante il trattamento ricevuto le settimane prima della sua conduzione. Le fecero vedere il palco il giorno stesso senza farleneanche una prova. Ci trattarono a pesci in faccia anche quando facevamo parte del gruppo– prosegue Naike – figuriamoci ora che siamo fuori. Non vogliamonulla di eclatante, se non ci fannoumilmente cammineremo dal trattore e le lasceremo davanti al box del nostro caro Fiorello, amico del popolo ma cha quando lo chiami non c'è", conclude. (di Alisa Toaff)