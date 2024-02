Sanremo 2024 | Marco Macrì | “Disabilità merita attenzione”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidiano, un papà che lala conosce bene, scrive una lettera aperta ad Amadeus, affinché il palco difaccia da riflettore su un tema così importante e poco attenzionato.ci ha contattato dopo aver letto la nota stampa dell’Osservatorio permanente sullapubblicata dal nostro giornale. Abbiamo deciso di dargli voce. Di seguito la sua lettera integrale., la lettera Come può sentirsi il padre di un bambino bisognoso di cure, che non riesce a farsi riconoscere dalla Sanità pubblica della propria Regione le terapie di cui avrebbe bisogno per superare le ...