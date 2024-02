Sanremo 2024 | l’impatto dei talent show sul Festival

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La settantaquattresima edizione deldiè al giro di boa. Sabato sera (o forse è il caso di dire sabato notte) verrà annunciato il nome del vincitore e l’Ariston chiuderà i battenti per un po’, portando con sé polemiche ed emozioni. Il cast riunito da Amadeus, al suo ultimo anno di conduzione, almeno per ora, è tra i più eterogenei degli ultimi tempi. Generazioni diverse che si avvicendano sul palco più ambito dai musicisti nostrani, in una poliedrica processione di artisti emergenti, pilastri della canzone italiana e outsiders. Nella stessa serata possiamo ascoltare un’icona come Loredana Bertè e assistere all’esibizione di Geolier, alla sua prima esperienza nella kermesse. Ci tuffiamo negli anni Novanta grazie al nostalgico duo Francesco Renga-Nek, per essere trascinati subito dopo nelle incongruenze della società odierna, grazie a ...