Sanremo 2024 | le voci dei Santi Francesi e Skin emozionano con l’inno laico di Cohen – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Interessante la storia di questa cover: ivogliono buttarsi e fare la cover di Hallelujah di Leonardal Festival di, ma non trovano nessuno che accetti questa sfida oggettivamente ai limiti dell’impossibile. Non avevano pensato a, star internazionale, non potevano nemmeno immaginarlo.d’altra parte quando riceve la proposta rifiuta, ancora un’altra versione di Hallelujah risulta insopportabile solo all’idea. Poi però riceve la proposta di arrangiamento dei, gli dà dei pazzi, se ne innamora e decide di aiutarli in questa impresa. Il risultato è semplicemente entusiasmante, il pezzo viene accarezzato con una delicatezza infinita e incanta pubblico dell’Ariston e a casa. Alla fine anche il saluto di ...