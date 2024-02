Sanremo 2024 | le pagelle televisive della terza serata | uragano Mannino 9 | Giletti seduto al posto della Parietti 7 | la polemica sulle scarpe 6

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladi “” ripropone lo stesso schema del secondo appuntamento, quindici big presentati dagli altri quindici e maggiore spazio allo spettacolo. Chi sono i promossi e i bocciatiin onda giovedì 8 febbraio su Rai1?. Arriva all’Ariston e travolge tutti, alta e popolare, ironica e intelligente. Fa quello che serve: rompe la liturgia, prende in giro Amadeus, improvvisa e fa sorridere. Così dopo le prove convincenti di Mengoni e Giorgia, tocca atimbrare la pagella dei promossi. “A me piace il potere, ma il potere di ridere, il potere di vestirmi con le piume, di cantare anche se sono stonata e ballare per strada anche mia figlia mi dice si smetterla”. Bravissima. ...

È andato in onda ieri sera come di consueto su Rai Uno il terzo appuntamento del Festival di Sanremo , condotto per il quinto anno consecutivo da ... ()

Le dichiarazioni di Amadeus, dei vertici Rai e di Lorella Cuccarini nella quinta conferenza stampa di Sanremo 2024. In diretta dalle 12 Quarta Serata di Sanremo 2024 e quinta conferenza stampa in dire ...Nel 2023, la sola Glovo ha totalizzato oltre 420mila ordini nell'intera settimana di Sanremo, con un exploit di quasi 100mila per la serata della finale. Proiettati in un totale complessivo, su ogni ...La terza serata del Festival di Sanremo 2024 dalle 21.19 alle 25.38 totalizza 60,1% di share con 10 milioni e mille spettatori. La prima parte dalle 21.19 alle 23.32 segna il 58,1% di share con 13 ...