Sanremo 2024 | Lazza contro artisti che fingono di suonare | “Sono sputo in faccia” Indiziati sono solo due… chi sarà?

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'artista sbotta sui social. Molti i commenti, anche feroci, con offese dirette al cantante "Invece di lamentarvi dell’autotune, lamentatevi degliche fanno finta diuno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in Tv fa figo. Mi sembra unoina chi suona davvero,2 anni che

Manca poco alla quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Al fianco di Amadeus come co-conduttrice ci sarà Lorella Cuccarini. La serata, come da tradizione, è dedicata alle cover e ...È una fashion buyer: si occupa dell’acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come Pecco, i due si conoscono ...Vincere il Festival di Sanremo è uno dei sogni di ogni cantante italiano: così era durante gli anni d'oro della kermesse, così è oggi che, grazie ad Amadeus, l'evento è tornato a catalizzare ...