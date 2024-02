Sanremo 2024 | l’abito di Roberto Vecchioni per la serata cover del Festival | stilista | look | vestiti

Mannini - cover Ermal Meta Festival di Sanremo 2024 : Il testo del brano ”Non mi avete fatto niente” Il testo del brano Non mi avete fatto niente: nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover, Mannini si esibirà con la ... ()

Sanremo 2024 - scaletta quarta serata cover : orari cantanti e ospiti - ecco a che ora finisce La scaletta completa della quarta serata di Sanremo 2024: ecco le anticipazioni, gli orari dei 30 cantanti in gara, dei loro ospiti per i duetti e ... ()