Sanremo 2024 – La terza serata fa il boom di ascolti Ottima la Mannino | che ‘salva’ Amadeus dall’impasse con Russell Crowe

terza serata di Festival in quel di Sanremo . L’edizione 2024 è giunta a metà del suo percorso e, oltre ai 15 concorrenti in gara, ha intrattenuto il ... ()

Geolier, rapper napoletano, già idolo a Sanremo, si è raccontato in un'intervista concessa al Corriere della Sera: "Quello che conta è essere primi nella vita, fare le cose per la famiglia. Se fai ...(ANSA) - SANREMO, 09 FEB - "Aspettiamo il comunicato degli agricoltori, sono tante le email arrivate, non sappiamo a chi poter dare una risposta: aspettiamo che ne arrivi una che Amadeus leggerà sul ...La replica di Amadeus è arrivata questa mattina in sala stampa. Il direttore artistico ha smentito un'eventuale presenza di Elena Cecchettin a Sanremo: "Non sarà invitata - ha detto, rispondendo a una ...