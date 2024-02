Sanremo 2024 | la scaletta della quarta serata

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(US Rai) Ecco ladel Festival di, con tutti gli orari delle esibizioni in programma, che prevedono 30 duetti sule note di canzoni dagli anni ‘60 ad oggi. L’ora di chiusura è fissata oltre le 2. 20.45: Ingresso dalle scale di Amadeus Amadeus legge i codici con cui si esibiranno gli artisti in gara 20.52: Sangiovanni canta con Aitana 20.58: Saluto al Principe Alberto di Monaco, seduto nel palchetto d’onore 20.59: Annalisa canta con La Rappresentante di Lista 21.06: Rose Villain con Gianna Nannini 21.12: Ingresso Unità Cinofila Forze dell’Ordine 21.16: Gazzelle con Fulminacci 21.23: Pubblicità 21.29: The Kolors con Umberto Tozzi (Medley: Tu/Ti Amo/Gloria) 21.35: Alfa con Roberto Vecchioni ...

I trattori sono arrivati a Sanremo. Come promesso ormai da domenica scorsa, diverse delegazioni di agricoltori si sono riunite nella citta dei fiori, e altre ancora ne arriveranno. Geolier, rapper napoletano in gara al Festival di Sanremo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "La Radiazza", in onda su Radio Marte: "Napoli mi manca tantissimo, devo torn ..." È arrivata la serata più amata di Sanremo 2024 (oltre alla finale, s'intende) quella dei duetti. Oltre alla grande attesa per gli outfit Lorella Cuccarini, la domanda è soprattutto una: Angelina Mango