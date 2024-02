Sanremo 2024 | la Rai “farà luce sulla vicenda delle scarpe di John Travolta | siamo parte lesa” Le parole di Ciannamea su una possibile azione legale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il casonon accenna a perdere consistenza. La Rai si ritienee metterà in essere le azioni legali necesssarie per fare chiarezza sull’ipotesi di pubblicità occulta. Il caso è noto: il popolare divo di Hollywood è salito sul palco dell’Ariston concalzature di marca U-Power, azienda di cui è testimonial dal 2023. “Si dice che sia stato pagato un milione di euro per l’ospitata (non dalla Rai, ma dall’azienda stessa)”, la prima notizia data dal Corriere. E poi, a seguire, una serie di notazioni sul presunto caso di pubblicità occulta con le tante domande di rito, la Rai sapeva? Ebbene, la risposta dell’azienda del servizio pubblico è arrivata oggi 9 febbraio durante la conferenza stampa mattutina all’Ariston: “Il contratto che abbiamo stipulato con, con la sua agenzia, ...