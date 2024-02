Sanremo 2024 | la diretta della quarta serata – Fiorello ‘disturba’ l’apertura di Amadeus

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Il Festival diarriva alladel venerdì, dedicata alla musica degli ultimi decenni (dagli anni ‘60 ad oggi). Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire inminuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston (e non solo). C’è molta attesa per i 30 duetti in programma: ecco quali sono e l’ordine di esibizione. Laminuto per minuto21.46: Si accende l’Ariston e arrivasbrilluccicante quasi come i Ricchi e Poveri. Viene raggiunto a sorpresa da, mezzo incappucciato: “Ma i bagni li hai fatti ...