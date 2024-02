Sanremo 2024 | Irama tirato in ballo durante l’invettiva di Luca Jurman contro ‘Amici’ | ecco come sono andate davvero le cose

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Quintoin 8 anni,(nome d’arte di Filippo Maria Fanti) è in gara al Festival con Tu no. Ma di lui recentemente si è parlato per un altro motivo: nel corso di una diretta sociale i suoi interlocutori lo hannoin. Il motivo? La discussione verteva suAmici, programma fondamentale nella carriera di, fosse cambiato nel corso degli anni. Se prima era una scuola in piena regola, ora i suoi protagonisti sarebbero in molti casi dei professionisti con un repertorio già formato e con dei contratti discografici in tasca. “Non dire più che è una scuola” ha affermato, ex professore nel programma di Maria De Fiippi. “Non fare più 800 mesi di Amici perché non serve a un cacchio. Perché ti dico ...